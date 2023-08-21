عبدالله الزوري: حسان تمبكتي هلالي هدف رياض محرز الأفضل بالجولة الثانية فابريزيو رومانو: ليفربول واضح ومحمد صلاح لا يُمس ضبط مواطن لترويجه الحشيش والأقراص المخدرة بالرياض إيجار : تسليم مبلغ الضمان للمالك أو الوسيط العقاري مخالفة للنظام تفاصيل صفقة انتقال لابورت إلى النصر القيصومة تسجل أعلى درجات الحرارة لليوم الثاني على التوالي مقيمان في قبضة الأمن لترويجهما الحشيش بالمدينة المنورة كريستيانو رونالدو يستعد لبدء مشواره الآسيوي غدًا الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأحمر
حصد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجزائري رياض محرز، جائزة أفضل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.
وطرح حساب دوري روشن السعودي على منصة “إكس”، استفتاء بشأن هدف الجولة، بناء على اختيارات الفريق الفني في الرابطة، وجاءت كالتالي؛ هدف رياض محرز في شباك الخليج، في المباراة التي حسمها الأهلي بنتيجة 3\1.
واختارت اللجنة الهدف الذي سجله، نجم الفتح كريستيان تيو في شباك الأخدود، ليُساهم في فوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف، بجانب هدف فاشيون ساكالا أمام الهلال، والذي منح الفيحاء التعادل في المباراة التي انتهت بنتيجة 1\1.
وحصل هدف رياض محرز في شباك الخليج على غالبية أصوات الجماهير، حيث نال 84.1%، خاصة أنه الهدف الأول للنجم الجزائري في دوري روشن السعودي، يليه ساكالا بنسبة 9.8%، ثم كريستيان تيو بـ6.1%.
على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الثانية، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع الأهلي والاتفاق، ثم الهلال بـ4 نقاط، متساويًا مع الفتح، الفيحاء، التعاون والرياض.
ويتواجد الوحدة في المركز التاسع برصيد 3 نقاط، متساويًا مع أبها والطائي، ويحتل ضمك المركز الـ12 برصيد بنقطة واحدة، متساويًا مع كل من؛ الشباب والأخدود، ثم النصر، بالتساوي مع الرائد، الخليج والحزم.
🌟 ريـاض مـحـرز 🌟
الفائز بـ #هدف_الجولة الـ2 👏#دوري_روشن_السعودي #yallaRSL https://t.co/nV4brSS15N pic.twitter.com/BIvlSeO0QM
— دوري روشن السعودي (@SPL) August 21, 2023