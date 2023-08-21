هدف رياض محرز الأفضل بالجولة الثانية

حصد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجزائري رياض محرز، جائزة أفضل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

رياض محرز يتوج بجائزة هدف الجولة

وطرح حساب دوري روشن السعودي على منصة “إكس”، استفتاء بشأن هدف الجولة، بناء على اختيارات الفريق الفني في الرابطة، وجاءت كالتالي؛ هدف رياض محرز في شباك الخليج، في المباراة التي حسمها الأهلي بنتيجة 3\1.

واختارت اللجنة الهدف الذي سجله، نجم الفتح كريستيان تيو في شباك الأخدود، ليُساهم في فوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف، بجانب هدف فاشيون ساكالا أمام الهلال، والذي منح الفيحاء التعادل في المباراة التي انتهت بنتيجة 1\1.

وحصل هدف رياض محرز في شباك الخليج على غالبية أصوات الجماهير، حيث نال 84.1%، خاصة أنه الهدف الأول للنجم الجزائري في دوري روشن السعودي، يليه ساكالا بنسبة 9.8%، ثم كريستيان تيو بـ6.1%.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الثانية، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع الأهلي والاتفاق، ثم الهلال بـ4 نقاط، متساويًا مع الفتح، الفيحاء، التعاون والرياض.

ويتواجد الوحدة في المركز التاسع برصيد 3 نقاط، متساويًا مع أبها والطائي، ويحتل ضمك المركز الـ12 برصيد بنقطة واحدة، متساويًا مع كل من؛ الشباب والأخدود، ثم النصر، بالتساوي مع الرائد، الخليج والحزم.