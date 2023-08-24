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هيئة الترفيه تستكمل مسيرتها المتميزة في مقرها الجديد

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٢ مساءً
هيئة الترفيه تستكمل مسيرتها المتميزة في مقرها الجديد
المواطن - فريق التحرير

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انتقلت الهيئة العامة للترفيه إلى مقرها الجديد لتباشر أعمالها، وتستكمل مسيرتها لتحقيق مستهدفاتها ضمن رؤية السعودية 2030.

ونشرت هيئة الترفيه مقطع فيديو يوثق مراحل إنشاء المقر الجديد حتى الانتهاء منه، والانتقال إليه، بينما يقوم الموظفون بنقل أغراضهم وترتيبها في بيئة جديدة محفزة للعمل.

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وعلقت الهيئة على الفيديو بقولها: هنا ستولد أفكارنا، مثل ضوءٍ يبصره العالم، هيئة الترفيه تباشر أعمالها في مقرها الجديد.

تأسيس الهيئة

وتأسست الهيئة العامة للترفيه تماشياً مع رؤية السعودية 2030 لتتولى مهمة تطوير وتنظيم قطاع الترفيه وتوفير خيارات ترفيهية نوعية وشاملة تثري تجربة الأفراد وترسم البهجة، وتحسن جودة الحياة، وتتماشى مع المعايير العالمية، وتلائم كل شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين وتناسب مستويات الدخل المختلفة، إضافة إلى تواجدها في جميع مناطق المملكة.

توفير خيارات ترفيهية

وتعمل الهيئة على إقامة عروض ترفيهية كاملة تتوافق مع المعايير العالمية ، ومتوفرة في جميع أنحاء السعودية، ومتاحة لجميع شرائح المجتمع تعمل الهيئة العامة للترفيه على خلق فرص ترفيهية شاملة ومتنوعة تلائم كافة شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين وتناسب مستويات الدخل المختلفة، وذلك لإثراء تجربة الأفراد ورسم البهجة على وجوههم، وتحسين جودة حياتهم.بما في ذلك المواطنين والوافدين، ويمكن الوصول إليها من خلال مستويات الدخل المختلفة. يساهم في التماسك الاجتماعي، ويوفر الفرص للعائلات والأصدقاء لتجربة الأنشطة المختلفة معًا.

تنمية اقتصادية وفرص وظيفية

وتسعى الهيئة العامة للترفيه إلى تطوير قطاع ترفيهي مستدام يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، والمساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي، وتوليد الفرص الوظيفية للكوادر السعودية، إضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية.

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