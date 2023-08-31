وادي الدواسر الأعلى حرارة لليوم الثاني على التوالي

سجلت مدينة وادي الدواسر اليوم الخميس، أعلى درجات الحرارة في السعودية، وذلك لليوم الثاني على التوالي

وادي الدواسر تتصدر

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن وادي الدواسر تصدرت اليوم المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في السعودية، بواقع 45 درجة مئوية.

وأضاف مركز الأرصاد أن الدمام والأحساء وشرورة جاؤوا في المركز الثاني بتسجيل 44 مئوية، فيما حلت كل من المدينة المنورة ومنى بالمركز الثالث بواقع 43 درجة مئوية.

وسجلت القيصومة وجدة والعلا 42 درجة مئوية، لتأتي هذه المدن في المركز الرابع.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة،تمتد إلى مرتفعات منقطة مكة المكرمة.

فيما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق القصيم, الرياض, حائل, نجران.