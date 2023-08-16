وثيقة العمل الحر لا تؤثر على استحقاق التأمينات الاجتماعية

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن وثيقة العمل الحر لا تؤثر على استحقاق المستفيد في نظام التأمينات الاجتماعية.

وثيقة العمل الحر

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين، حيث قال السائل: عندي استفسار بخصوص إذا طلعت وثيقة العمل الحر ممكن يتوقف عني راتب أبويه.

بدوره، تفاعل حساب العناية بالعملاء مع السائل عبر منصة إكس، حيث رد قائلًا: وثيقة العمل الحر لا تؤثر على استحقاق المستفيد في نظام التأمينات الاجتماعية.

المعاش التقاعدي

على جانب آخر، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في وقت سابق، أنه لا يتم توزيع نصيب أحد المستفيدين من المعاش التقاعدي حال إيقافه، على بقية المستفيدين الآخرين من نفس المعاش.

وأوضحت خدمة العناية بالعملاء، أنه إذا أوقِف نصيب أحد المستفيدين من المعاش فلا يتم إعادة توزيعه على بقية المستفيدين، على ألا يقل مجموع ما يصرف لهم عن 50% من معاش المتقاعد.