Icon

صفقات النصر أقل من نصف مليار والحصيلة بطولة Icon بدر الفرحان عن القناة الثقافية: منصة للتراث والأدب والفنون والموسيقى Icon واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا مبرر له Icon الجامعات السعودية تكتسح تصنيف شنغهاي العالمي Icon احتفل بالثانوية فأصاب رأس طفلة برصاصة في الأردن Icon وثيقة العمل الحر لا تؤثر على استحقاق التأمينات الاجتماعية Icon ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الدومينيكان لـ 25 قتيلًا Icon إلزام المنشأة المدربة لبرنامج تمهير بتحديد تاريخ البداية للمتدرب Icon مقتل 17 جنديًّا في كمين بالنيجر وإيكواس تعلق Icon العقار ترصد حالة احتيال لمواطنة وتوقف حساب الوسيط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
توضيح من التأمينات الاجتماعية

وثيقة العمل الحر لا تؤثر على استحقاق التأمينات الاجتماعية

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥١ مساءً
وثيقة العمل الحر لا تؤثر على استحقاق التأمينات الاجتماعية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن وثيقة العمل الحر لا تؤثر على استحقاق المستفيد في نظام التأمينات الاجتماعية.

وثيقة العمل الحر

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين، حيث قال السائل: عندي استفسار بخصوص إذا طلعت وثيقة العمل الحر ممكن يتوقف عني راتب أبويه.

قد يهمّك أيضاً
توقعات بهطول أمطار غزيرة على 4 مناطق غدًا

توقعات بهطول أمطار غزيرة على 4 مناطق غدًا

أحقية الخاطب في استرداد هداياه بعد فسخ الخطبة

أحقية الخاطب في استرداد هداياه بعد فسخ الخطبة

بدوره، تفاعل حساب العناية بالعملاء مع السائل عبر منصة إكس، حيث رد قائلًا: وثيقة العمل الحر لا تؤثر على استحقاق المستفيد في نظام التأمينات الاجتماعية.

المعاش التقاعدي

على جانب آخر، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في وقت سابق، أنه لا يتم توزيع نصيب أحد المستفيدين من المعاش التقاعدي حال إيقافه، على بقية المستفيدين الآخرين من نفس المعاش.

وأوضحت خدمة العناية بالعملاء، أنه إذا أوقِف نصيب أحد المستفيدين من المعاش فلا يتم إعادة توزيعه على بقية المستفيدين، على ألا يقل مجموع ما يصرف لهم عن 50% من معاش المتقاعد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصول أكثر من 505 آلاف حاج إلى المدينة المنورة
السعودية اليوم

وصول أكثر من 505 آلاف حاج إلى...

السعودية اليوم
في ثوبه الجديد .. الدوري السعودي للمحترفين يُجمع العالم بصفقاته الخيالية
الرياضة

في ثوبه الجديد .. الدوري السعودي للمحترفين...

الرياضة
تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي
الرياضة

تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي

الرياضة
الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي
آخر الاخبار

الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي

آخر الاخبار
الشرطة يُمطر شباك السد القطري برباعية ويعبر لنصف النهائي
الرياضة

الشرطة يُمطر شباك السد القطري برباعية ويعبر...

الرياضة
لمحة تراثية تصنعها سيارات مهرجان بيت حائل
السعودية اليوم

لمحة تراثية تصنعها سيارات مهرجان بيت حائل

السعودية اليوم
48 وظيفة شاغرة عبر برنامج العمل عن بعد
حصاد اليوم

48 وظيفة شاغرة عبر برنامج العمل عن...

حصاد اليوم
إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان
أخبار أمنية

إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان

أخبار أمنية