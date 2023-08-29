وزارة الخارجية تعلن عن وظائف لمختلف التخصصات

أعلنت وزارة الخارجية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمسمى سكرتير ثاني (للرجال والنساء) حملة الماجستير والمطلوب شغلها بمواطنين سعوديين على النحو التالي:

المسمى الوظيفي:

– سكرتير ثانٍ

التخصصات المطلوبة:

– علوم سياسية

– علاقات دولية

– إعلام (علاقات عامة)

– قانون

– حقوق إنسان

– دراسات دبلوماسية

– الدبلوماسية الرقمية

– أمن دولي

– الدبلوماسية العامة

– حل النزاعات الدولية

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير بتقدير لا يقل عن جيد.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– أن لا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

– أن لا يكون مفصولا من خدمة الدولة.

– أن لا يكون متزوجاً أو متزوجة من غير الجنسية السعودية.

– أن يكون لائقاً صحياً وحسن المظهر.

– أن يتعهد خطيا بالعمل في أي بعثة في الخارج يصدر قرار نقله إليها.

– أن تكون الشهادة معادلة من وزارة التعليم العالي لمن كان حاصلاً عليها من خارج المملكة.

– يشترط على المتقدم أو المتقدمة إجادة اللغة الإنجليزية.

الوثائق المطلوبة:

– وثيقة التخرج موضحا بها التقدير والمعدل التراكمي على أن لا يقل التقدير عن جيد.

– صورة طبق الاصل من المعادلة (لمن كان حاصلاً على الشهادة من خارج المملكة).

– نسخة من بطاقة الأحوال المدنية.

– صورة شخصية حديثة رسمية (4*6).

للاطلاع على التفاصيل: (اضغط هنا)

ملاحظة:

– تحدد مواعيد المقابلة الشخصية للمرشحين من خلال رسائل (SMS) أو البريد الالكتروني.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم الثلاثاء 1445/2/13هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاثنين 1445/2/19هـ.