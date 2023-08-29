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بمسمى سكرتير ثانٍ للرجال والنساء

وزارة الخارجية تعلن عن وظائف لمختلف التخصصات

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٨ صباحاً
وزارة الخارجية تعلن عن وظائف لمختلف التخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الخارجية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمسمى سكرتير ثاني (للرجال والنساء) حملة الماجستير والمطلوب شغلها بمواطنين سعوديين على النحو التالي:

المسمى الوظيفي:

– سكرتير ثانٍ

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التخصصات المطلوبة:

– علوم سياسية
– علاقات دولية
– إعلام (علاقات عامة)
– قانون
– حقوق إنسان
– دراسات دبلوماسية
– الدبلوماسية الرقمية
– أمن دولي
– الدبلوماسية العامة
– حل النزاعات الدولية

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير بتقدير لا يقل عن جيد.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك.
– أن لا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
– أن لا يكون مفصولا من خدمة الدولة.
– أن لا يكون متزوجاً أو متزوجة من غير الجنسية السعودية.
– أن يكون لائقاً صحياً وحسن المظهر.
– أن يتعهد خطيا بالعمل في أي بعثة في الخارج يصدر قرار نقله إليها.
– أن تكون الشهادة معادلة من وزارة التعليم العالي لمن كان حاصلاً عليها من خارج المملكة.
– يشترط على المتقدم أو المتقدمة إجادة اللغة الإنجليزية.

الوثائق المطلوبة:

– وثيقة التخرج موضحا بها التقدير والمعدل التراكمي على أن لا يقل التقدير عن جيد.
– صورة طبق الاصل من المعادلة (لمن كان حاصلاً على الشهادة من خارج المملكة).
– نسخة من بطاقة الأحوال المدنية.
– صورة شخصية حديثة رسمية (4*6).

للاطلاع على التفاصيل: (اضغط هنا)

ملاحظة:

– تحدد مواعيد المقابلة الشخصية للمرشحين من خلال رسائل (SMS) أو البريد الالكتروني.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم الثلاثاء 1445/2/13هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاثنين 1445/2/19هـ.

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