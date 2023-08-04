وزارة الرياضة تحدد أسعار تذاكر الموسم الجديد في دوري روشن

كشف خليل الشعبي، وكيل وزارة الرياضة المساعد للمنشآت الرياضية، عن سعر تذاكر حضور مباريات دوري روشن للموسم الجديد 2023/ 2024.

وقال خليل الشعبي في المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي المقام في مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف: “تمت ملاحظة ارتفاع في أسعار التذاكر الموحدة للمباريات في الموسم الماضي، وحرصًا من وزارة الرياضة فإن أسعار تذاكر المباريات للحضور الجماهيري لن تتجاوز الـ 20 ريالًا لـ 30% من سعة الملعب“.

أزمة تذاكر مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن

وكان أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، قال في مارس الماضي بعد مباراة الاتحاد والنصر التي شهدت ارتفاعًا في أسعار التذاكر في الجولة الـ 20 من دوري روشن موسم 2022/ 2023: “أقدر تمامًا غضب الجماهير بسبب سعر التذكرة التي وصلت إلى 100 ريال، الهدف من رفع سعر التذكرة كان لمحاربة السوق السوداء، تقريبًا كان متواجد 100 ألف مشجع اتحادي خارج ملعب الجوهرة المشعة، والمباراة شهدت أعلى حضور جماهيري، وأعد جماهير الاتحاد بالتعويض فيما هو مقبل”.

وتابع الحائلي: “موضوع رفع سعر التذكرة ليس له علاقة بنادي النصر، نادي النصر استقبلنا استقبال طيب في الرياض في مباراة الدور الأول ونحن قمنا بالرد واتبعنا مبدأ المعاملة بالمثل عند قدومهم إلى جدة، وفريق النصر فريق مدجج بالنجوم وقدم مباراة كبيرة أمامنا”.