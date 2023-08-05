وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة نجران

أعلنت جامعة نجران عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية للجنسين بنظام عقود التعاون للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1445هـ؛ لحملة مؤهل الماجستير والدكتوراه، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة:

– رياضيات.

– فيزياء نووية.

– فيزياء الجوامد.

– النحو والصرف.

– الأدب والنقد.

– البلاغة.

– محاسبة.

– أدب ونقد.

– نحو وصرف.

– بلاغة ونقد.

– علوم الحاسب.

– نظم المعلومات.

– الفقه.

– أصول الفقه.

– وظائف الأعضاء.

– اللغة الإنجليزية.

التفاصيل:

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موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله اليوم السبت بتاريخ 1445/01/18هـ الموافق 2023/08/05م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/01/23هـ الموافق 2023/08/10م.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

1- الكلية التطبيقية بشروره:

‏[email protected]

2- العلوم والآداب بشروره:

‏[email protected]

3- كلية العلوم والآداب بنجران:

‏[email protected]

4- كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات:

‏[email protected]

5- الكلية التطبيقية بنجران:

‏[email protected]

6- كلية الشريعة وأصول الدين:

‏[email protected]

7- كلية الطب:

‏[email protected]