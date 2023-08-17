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وظائف إدارية شاغرة في طيران ناس

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٩ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في طيران ناس
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة السعودية للنقل الجوي “طيران ناس”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، ومدن أخرى.

تفاصيل وظائف طيران ناس

وأبرزت شركة طيران ناس، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي العمليات الرقمية والتحليلات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال، علوم البيانات، علوم الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير الحسابات الرئيسية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران ناس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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