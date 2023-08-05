وظائف إدارية شاغرة لدى شركة KPMG

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أعلنت شركة كيه بي إم جي الدولية المحدودة “KPMG”، المتخصصة بخدمات التدقيق والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت شركة كيه بي إم جي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد مدير/ البيئة والاستدامة والحوكمة.
– محلل/ مكتب مساعدة تقنية المعلومات.
– مستشار مساعد/ تحسين القوى العاملة وإدارة التغيير.
– مدير خدمات المعاملات المالية.
– رئيس التدريب والتطوير.
– مساعد مدير خدمات المعاملات المالية.
وأوضحت شركة كيه بي إم جي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)