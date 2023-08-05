وظائف إدارية شاغرة لدى شركة KPMG

أعلنت شركة كيه بي إم جي الدولية المحدودة “KPMG”، المتخصصة بخدمات التدقيق والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة KPMG

وأبرزت شركة كيه بي إم جي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير/ البيئة والاستدامة والحوكمة.

– محلل/ مكتب مساعدة تقنية المعلومات.

– مستشار مساعد/ تحسين القوى العاملة وإدارة التغيير.

– مدير خدمات المعاملات المالية.

– رئيس التدريب والتطوير.

– مساعد مدير خدمات المعاملات المالية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة كيه بي إم جي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)