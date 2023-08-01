وظائف بـ المركز السعودي لكفاءة الطاقة

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أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف في التخصصات الإدارية والتقنية والهندسية، للعمل في المقر الرئيسي للمركز بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- أخصائي أول توعية وعلاقات عامة.
2- خبير إدارة البيانات.
3- مسؤول مشروع المبادرات (لا تشترط الخبرة).
4- أخصائي الأمن السيبراني.
5- أخصائي تقنية المعلومات.
– إدارة الأعمال.
– العلاقات العامة.
– التسويق.
– تقنية المعلومات.
– نظم المعلومات.
– الهندسة الصناعية.
– الهندسة الميكانيكية.
– علوم الحاسب.
– إدارة الشبكات.
– أو ما يعادلها.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا