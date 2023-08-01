وظائف بـ المركز السعودي لكفاءة الطاقة

أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف في التخصصات الإدارية والتقنية والهندسية، للعمل في المقر الرئيسي للمركز بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.