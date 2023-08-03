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في عددٍ من التخصصات للعمل في الرياض

وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٢ مساءً
وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مدير إدارة التحقيقات.
  2. مدير إدارة الدعاوى.
  3. مدير إدارة الدعم القانوني.
  4. مدير إدارة حقوق الإنسان.
  5. مدير إدارة المراجعة القانونية.
  6. مدير إدارة البحوث والدراسات القانونية.
  7. مدير إدارة المستشارين.
  8. والمزيد ….

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم على الوظائف مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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