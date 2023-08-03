وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير إدارة التحقيقات. مدير إدارة الدعاوى. مدير إدارة الدعم القانوني. مدير إدارة حقوق الإنسان. مدير إدارة المراجعة القانونية. مدير إدارة البحوث والدراسات القانونية. مدير إدارة المستشارين. والمزيد ….