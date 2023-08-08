وظائف بـ الهيئة العامة لعقارات الدولة

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف قانونية وتقنية لحملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:



1- منسق دعم تقني:

– دبلوم في تقنية المعلومات

– لا تشترط وجود خبرة سابقة.

2- كبير مستشارين:

– درجة البكالوريوس في (القانون).

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

المهام الوظيفية:



1- منسق دعم تقني:

– إعداد الأجهزة والمحطات المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة لجميع موظفي الهيئة العامة لعقارات الدولة.

– إجراء البحوث والدراسات لتحديد الأداة المستخدمة لتسهيل وظيفة دعم الخدمة للاستفادة منها في الهيئة.

– توفير الاتصال اللاسلكي والشبكي وعبر بروتوكول الإنترنت لجميع المستخدمين النهائيين الداخليين.

– مراقبة ومتابعة صيانة معدات ومستلزمات تقنية المعلومات وحماية أدوات الأنظمة والشبكة.

2- كبير مستشارين:

– المشاركة في وضع السياسات بما يتوافق مع المتطلبات (القانونية، الداخلية، الخارجية).

– مراجعة الامتثال القانوني للمستندات القانونية من خلال توفير جميع المعلومات المطلوبة فيما يتعلق بالقوانين واللوائح المعمول بها

– تحليل التغيرات في الأنظمة والتعليمات القانونية التي حدثت في المملكة لضمان تنفيذ التغييرات

– الإشراف على دراسة المنهجيات الحالية التي يجري تنفيذها في الهيئة لتقييم الكفاءة والأداء بناءً على نتائج أداء الدورة السابقة لتحديد مجالات التحسين.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا