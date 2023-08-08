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وظائف بـ الهيئة العامة لعقارات الدولة

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٥ صباحاً
وظائف بـ الهيئة العامة لعقارات الدولة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف قانونية وتقنية لحملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- منسق دعم تقني:
– دبلوم في تقنية المعلومات
– لا تشترط وجود خبرة سابقة.

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2- كبير مستشارين:
– درجة البكالوريوس في (القانون).
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

المهام الوظيفية:

1- منسق دعم تقني:
– إعداد الأجهزة والمحطات المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة لجميع موظفي الهيئة العامة لعقارات الدولة.
– إجراء البحوث والدراسات لتحديد الأداة المستخدمة لتسهيل وظيفة دعم الخدمة للاستفادة منها في الهيئة.
– توفير الاتصال اللاسلكي والشبكي وعبر بروتوكول الإنترنت لجميع المستخدمين النهائيين الداخليين.
– مراقبة ومتابعة صيانة معدات ومستلزمات تقنية المعلومات وحماية أدوات الأنظمة والشبكة.

2- كبير مستشارين:
– المشاركة في وضع السياسات بما يتوافق مع المتطلبات (القانونية، الداخلية، الخارجية).
– مراجعة الامتثال القانوني للمستندات القانونية من خلال توفير جميع المعلومات المطلوبة فيما يتعلق بالقوانين واللوائح المعمول بها
– تحليل التغيرات في الأنظمة والتعليمات القانونية التي حدثت في المملكة لضمان تنفيذ التغييرات
– الإشراف على دراسة المنهجيات الحالية التي يجري تنفيذها في الهيئة لتقييم الكفاءة والأداء بناءً على نتائج أداء الدورة السابقة لتحديد مجالات التحسين.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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