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للعمل في الرياض وجازان

وظائف بـ هيئة الصحة العامة “وقاية”

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٨ صباحاً
وظائف بـ هيئة الصحة العامة “وقاية”
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) توفر وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض وجازان، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- خبير أول صحي (5 وظائف)
2- أخصائي مختبر (وظيفتان).

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التخصصات المطلوبة:
– الصحة العامة.
– الوبائيات.
– الطب الوقائي.
– العلوم الطبية التطبيقية مختبرات.
– أو ما يعادلها.

مكان العمل:
– الرياض.
– جازان.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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