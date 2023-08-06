وظائف بـ هيئة الصحة العامة “وقاية”

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أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) توفر وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض وجازان، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- خبير أول صحي (5 وظائف)
2- أخصائي مختبر (وظيفتان).
التخصصات المطلوبة:
– الصحة العامة.
– الوبائيات.
– الطب الوقائي.
– العلوم الطبية التطبيقية مختبرات.
– أو ما يعادلها.
مكان العمل:
– الرياض.
– جازان.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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