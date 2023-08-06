وظائف بـ هيئة الصحة العامة “وقاية”

أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) توفر وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض وجازان، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- خبير أول صحي (5 وظائف)

2- أخصائي مختبر (وظيفتان).

التخصصات المطلوبة:

– الصحة العامة.

– الوبائيات.

– الطب الوقائي.

– العلوم الطبية التطبيقية مختبرات.

– أو ما يعادلها.

مكان العمل:

– الرياض.

– جازان.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

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