Icon

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة KPMG Icon الاكتئاب والهلاوس وتشوه الأجنة تأثيرات ناتجة عن تعاطي الحشيش Icon فقدان شخص من طاقم القاطرة الغارقة في قناة السويس Icon الشرطة يُمطر شباك السد القطري برباعية ويعبر لنصف النهائي Icon وظائف شاغرة بشركة الحفر العربية Icon وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي Icon شكوى من ارتفاع أسعار السيارات في السعودية Icon تشكيل مباراة الهلال والاتحاد بـ كأس الملك سلمان للأندية Icon وظائف شاغرة في شركة Baker Hughes Icon جماهير الهلال والاتحاد يتوافدون إلى ملعب الطائف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة الحفر العربية

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٢ مساءً
وظائف شاغرة بشركة الحفر العربية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الحفر العربية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف الحفر العربية

وأبرزت شركة الحفر العربية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
لقطات لإعصار رملي ضخم في صحراء منغوليا

لقطات لإعصار رملي ضخم في صحراء منغوليا

جمعية عازم تختتم برنامجها السياحي الثاني في عسير

جمعية عازم تختتم برنامجها السياحي الثاني في عسير

– فني لحام.

– فني ميكانيكي.

– منسق التدريب وسلامة منصة الحفر.

– مشرف منصة الحفر والرافعات.

– فني منصة حفر.

– أمين مخزن.

– فني كهرباء.

– مشغل معدات.

– سائق.

– مساعد معدات حفر.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الحفر العربية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشيف بوراك يقاضي والده بتهمة الاحتيال
مشاهير

الشيف بوراك يقاضي والده بتهمة الاحتيال

مشاهير
وظائف شاغرة لدى روشن العقارية في 3 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى روشن العقارية في 3...

وظائف
أبرز الخدمات المقدمة بمراكز عناية لضيوف الرحمن
السعودية اليوم

أبرز الخدمات المقدمة بمراكز عناية لضيوف الرحمن

السعودية اليوم
آخر تطورات مفاوضات الأهلي ورياض محرز
آخر الاخبار

آخر تطورات مفاوضات الأهلي ورياض محرز

آخر الاخبار
تطبيق تجزئة الأوراق المالية لشركة أنعام القابضة
السوق

تطبيق تجزئة الأوراق المالية لشركة أنعام القابضة

السوق
طالبان: لا يحق لأي شخص خارج أفغانستان التدخل بشؤون فتياتنا
العالم

طالبان: لا يحق لأي شخص خارج أفغانستان...

العالم
ثنائي الزمالك مهددان بالغياب ضد الأهلي
الرياضة

ثنائي الزمالك مهددان بالغياب ضد الأهلي

الرياضة
زوار جدة يستمتعون بهواية ركوب الدراجات المائية
السعودية اليوم

زوار جدة يستمتعون بهواية ركوب الدراجات المائية

السعودية اليوم