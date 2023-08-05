وظائف شاغرة بشركة الحفر العربية

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أعلنت شركة الحفر العربية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرزت شركة الحفر العربية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني لحام.
– فني ميكانيكي.
– منسق التدريب وسلامة منصة الحفر.
– مشرف منصة الحفر والرافعات.
– فني منصة حفر.
– أمين مخزن.
– فني كهرباء.
– مشغل معدات.
– سائق.
– مساعد معدات حفر.
وأوضحت شركة الحفر العربية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)