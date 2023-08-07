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وظائف شاغرة بشركة رتال للتطوير

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٥ مساءً
وظائف شاغرة بشركة رتال للتطوير
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من جدة، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة رتال

وأبرزت شركة رتال للتطوير العمراني، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير مشروع (جدة).

– مدير الإنشاءات (جدة).

– استشاري مبيعات (الخبر).

– مهندس تطوير (الخبر).

– مصمم (الخبر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة رتال للتطوير العمراني، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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