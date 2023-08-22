وظائف شاغرة بشركة محركات الطائرات

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أعلنت شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وبيّنت شركة محركات الطائرات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي الرواتب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، التجارة، المالية، المحاسبة)، أو ما يعادلها.
– مهندس تصنيع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، هندسة الطيران، الهندسة الكيميائية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مسؤول الأنظمة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات، إدارة نظم المعلومات، هندسة الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.
– مخطط توريد المواد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، سلسلة التوريد، الهندسة)، أو ما يعادلها.
وأوضحت شركة محركات الطائرات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)