وظائف شاغرة بمجموعة الراشد في 4 مدن

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أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والخبر، وجدة، والدمام.
وأوضحت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– ممثل مبيعات (الرياض، والخبر، وجدة).
– مشغل ميكانيكي مخرطة (الدمام).
– مشغل آلة (الدمام).
– أخصائي نظم معلومات/ تقنية المعلومات (الخبر، والدمام).
– مهندس تخطيط (جدة).
– مهندس مختبر وضبط جودة (جدة).
– مهندس مدني (الخبر، والدمام).
وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)