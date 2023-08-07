Icon

ترشيد راعيًا فضيًا لـ النصر لمدة 3 سنوات Icon بدء وصول المقررات الدراسية للعام الجديد 1445هـ Icon إجراءات شغل الوظائف التعليمية بعد المقابلات الشخصية Icon ميركاتو تاريخي لـ الأهلي في 2023 Icon لويس ألبيرتو مطلب جماهير النصر Icon ترقب فتح باب التقاعد المبكر على نظام فارس Icon ضمك يحصل على شهادة الكفاءة المالية Icon وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون Icon سيكو فوفانا يُعيد هدف ماجد عبدالله للأذهان Icon وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٤ مساءً
وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك خالد

وأبرزت إدارة مستشفى الملك خالد للعيون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
مدرب الرجاء: نسعى لتقديم الأفضل والنصر يتطور

مدرب الرجاء: نسعى لتقديم الأفضل والنصر يتطور

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من ملك المغرب

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من ملك المغرب

– سكرتير تنفيذي.

– موظف إداري.

– سكرتير.

– مراسل.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مستشفى الملك خالد للعيون، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 21 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ميتروفيتش يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى 2026
الرياضة

ميتروفيتش يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى...

الرياضة
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم
هاتف كيم جونج أون القابل للطي يثير الجدل
غرائب

هاتف كيم جونج أون القابل للطي يثير...

غرائب
اكتشاف جثة متسلق فُقد قبل 37 عامًا بجبال الألب
غرائب

اكتشاف جثة متسلق فُقد قبل 37 عامًا...

غرائب
نجم البرازيل بديل بوسكيتس في برشلونة
آخر الاخبار

نجم البرازيل بديل بوسكيتس في برشلونة

آخر الاخبار
تراجع نسبة الإصابة بالكوليسترول في السعودية إلى 35%
السعودية اليوم

تراجع نسبة الإصابة بالكوليسترول في السعودية إلى...

السعودية اليوم
إنقاذ طفلتين احتجزتا إثر حريق في شقة بتبوك
آخر الاخبار

إنقاذ طفلتين احتجزتا إثر حريق في شقة...

آخر الاخبار
مليون مستفيد من عمليات جراحية قدمتها السعودية بالعالم
السعودية اليوم

مليون مستفيد من عمليات جراحية قدمتها السعودية...

السعودية اليوم