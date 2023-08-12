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وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن في 5 مدن

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٧ مساءً
وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن في 5 مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مستشفى قوى الأمن بالرياض عن طرح وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى في كل من (الرياض، جدة، المدينة المنورة، جازان، الدمام) حسب المسميات والشروط التالية:

تفاصيل الوظائف:

– فني رعاية مرضى (الرياض)
المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (الأحياء، الكيمياء، علم الأحياء الدقيقة أو مايعادلها)

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– ممرض قانوني (الرياض)
المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض) أو ما يعادلهم.

 أخصائي تعقيم طبي (الرياض)
المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (التعقيم الطبي)

– طبيب عام (الرياض، المدينة المنورة، الدمام، جدة، جازان)
المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (طب وجراحة).

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– توفر المهارات والمعرفة المطلوبة لكل وظيفة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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