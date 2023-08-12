رونالدو يستهدف الفوز بالنهائي الثاني أمام سافيتش وكوليبالي 81 برنامجًا تدريبيًا في أسبوع العودة للمدارس بـ”تعليم الرياض” إحباط تهريب 86 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بجازان وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن في 5 مدن تأخير مباراة أرسنال ونوتينجهام فورست برعاية الملك سلمان.. المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل وتكامل” ينطلق غدًا في مكة مادة في العرقسوس تقي من مرض شديد الخطورة القيمة السوقية للهلال والنصر قبل نهائي البطولة العربية 2023 حكام مباراتي اليوم بدوري روشن السعودي أستراليا لنصف نهائي كأس العالم للسيدات 2023
أعلن مستشفى قوى الأمن بالرياض عن طرح وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى في كل من (الرياض، جدة، المدينة المنورة، جازان، الدمام) حسب المسميات والشروط التالية:
– فني رعاية مرضى (الرياض)
المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (الأحياء، الكيمياء، علم الأحياء الدقيقة أو مايعادلها)
– ممرض قانوني (الرياض)
المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض) أو ما يعادلهم.
– أخصائي تعقيم طبي (الرياض)
المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (التعقيم الطبي)
– طبيب عام (الرياض، المدينة المنورة، الدمام، جدة، جازان)
المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (طب وجراحة).
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– توفر المهارات والمعرفة المطلوبة لكل وظيفة.
التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا