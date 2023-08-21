وظائف شاغرة في المجلس الصحي السعودي

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أعلن المجلس الصحي السعودي SHC، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين فقط.
وأوضح المجلس أن الوظائف الشاغرة بمسمى “أخصائي موارد بشرية”.
وأضاف أن التقديم متاح على لحملة الماجستير أو البكالوريوس موارد بشرية أو ما يعادلها في تخصص مشابه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في وظيفية مشابهة.
وأشار إلى أن التقديم على وظائف المجلس الصحي السعودي، من خلال الرابط التالي: هنا