وظائف شاغرة في طيران الإمارات

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أعلنت شركة طيران الإمارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، ويفضل وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الدمام، وجدة.
وبيّنت شركة طيران الإمارات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– وكيل خدمات المطار (الدمام).
– تنفيذي مبيعات أول (جدة).
وأوضحت شركة طيران الإمارات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 أغسطس 2023م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)