وظائف شاغرة في هيئة السوق المالية

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أعلنت هيئة السوق المالية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي إدارة التحقيق/ وحدة مخالفات سلوكيات السوق.
– أخصائي إدارة حماية المستثمر/ وحدة البلاغات.
– أخصائي إدارة التحقيق/ وحدة مخالفات أعمال الأوراق المالية.
– أخصائي إدارة حوكمة الشركات/ وحدة التحقق والمتابعة.
– أخصائي إدارة حوكمة الشركات/ وحدة الإشراف.
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)