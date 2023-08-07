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وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٨ مساءً
وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وأكاديمية الأمير سلطان للطيران في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف الخطوط السعودية

وبيّنت شركة الخطوط الجوية السعودية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– فني صيانة جهاز محاكاة الطيران: شهادة الدبلوم في تخصصات: (إلكترونيات الطيران، أو الهندسة الكهربائية، أو الأجهزة والهندسة الإلكترونية).

– أخصائي أول السلامة والأمن والجودة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (سلامة الطيران، علوم الطيران، إدارة الطيران، الهندسة الصناعية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخطوط الجوية السعودية، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 20 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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