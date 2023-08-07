وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والخرج، والجبيل.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف متجر الكهرباء وبطاريات الهواء (الطائف).

– مدير دعم الصيانة (الخرج).

– فني معدات الأسلحة (الجبيل).

– مشرف ورشة العجلات والإطارات/ التايفون (الطائف).

– فني طلاء/ التايفون (الطائف).

– مشرف أول إلكترونيات الطيران/ التايفون (الطائف).

– مشرف متجر الأسلحة/ التايفون (الطائف).

– مراقب خط الصيانة/ التايفون (الطائف).

التقديم على الوظائف

وأوضحت BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 21 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)