وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالدمام

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن

وبيّنت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي الرواتب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، الإحصاء).

– أخصائي علاج طبيعي: شهادة البكالوريوس في تخصص العلاج الطبيعي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)