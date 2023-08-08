وظائف شاغرة لدى نيوم الاجتماعية

أعلنت نيوم الاجتماعية “شركاء نيوم”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وأمنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بعدد من الشركات المتعاقدة معها في كل من البدع، وتبوك، ونيوم.

تفاصيل وظائف نيوم الاجتماعية

وأبرزت إدارة نيوم الاجتماعية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس صحة وسلامة.

– محرر وسائل التواصل الاجتماعي.

– مهندس مدني موقع.

– مهندس البناء.

– مشرف أمن مناوب.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة نيوم الاجتماعية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أغسطس 2023م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 8 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)