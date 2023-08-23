وظائف شاغرة لدى هيئة الصحة العامة “وقاية”

أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في الرياض على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– خبير أول صحي (عدد 2)

– أخصائي هندسة بيانات

– أخصائي علوم صحة السكان

التخصصات المطلوبة:

– الصحة العامة

– الطب الوقائي

– علوم الحاسب الآلي

– علم الأوبئة

– تخصصات أخرى

مناطق العمل:

– الرياض

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا