وظائف شاغرة لدى هيئة الصحة العامة “وقاية”

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أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في الرياض على النحو التالي:
– خبير أول صحي (عدد 2)
– أخصائي هندسة بيانات
– أخصائي علوم صحة السكان
– الصحة العامة
– الطب الوقائي
– علوم الحاسب الآلي
– علم الأوبئة
– تخصصات أخرى
– الرياض
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا