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وظائف شاغرة لدى هيئة الصحة العامة “وقاية”

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ مساءً
وظائف شاغرة لدى هيئة الصحة العامة “وقاية”
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في الرياض على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– خبير أول صحي (عدد 2)
– أخصائي هندسة بيانات
– أخصائي علوم صحة السكان

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التخصصات المطلوبة:

– الصحة العامة
– الطب الوقائي
– علوم الحاسب الآلي
– علم الأوبئة
– تخصصات أخرى

مناطق العمل:

– الرياض

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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