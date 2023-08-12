وظائف شاغرة للجنسين في بلدية رابغ

أعلنت بلدية محافظة رابغ، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البلدية في محافظة رابغ.

تفاصيل وظائف بلدية رابغ

وبيّنت بلدية محافظة رابغ، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس مدني/ المرتبة الثامنة (للجنسين).

– مراقب صحي/ المرتبة الخامسة (للنساء).

التقديم على الوظائف

وأوضحت بلدية محافظة رابغ، أن التقديم متاح من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارات عبر الرابط التالي: (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 28 محرم 1445هـ، ويستمر التقديم حتى تاريخ 4 صفر 1445هـ.