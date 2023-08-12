وظائف شاغرة للجنسين في بلدية رابغ

تكليف بدر آل الشيخ مشرفًا عامًّا على مكتب السديس القنوات الناقلة لـ نهائي البطولة العربية بين الهلال والنصر انتبهي لزوجك عند خسارة فريقه بدوري روشن رياض محرز وفيرمينو يضعان البصمة الأولى لـ الأهلي ظروف احتجاز عمران خان مزرية وظائف شاغرة لدى شركة الفنار وظائف شاغرة في مجموعة التركي القابضة قاضية أمريكية تحذر ترامب من ترويع الشهود الأهلي يفتتح دوري روشن بهاتريك فيرمينو في الحزم سعود بن طلال يوجه باتخاذ إجراءات بعد غرق طفل الأحساء
أعلنت بلدية محافظة رابغ، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البلدية في محافظة رابغ.
وبيّنت بلدية محافظة رابغ، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس مدني/ المرتبة الثامنة (للجنسين).
– مراقب صحي/ المرتبة الخامسة (للنساء).
وأوضحت بلدية محافظة رابغ، أن التقديم متاح من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارات عبر الرابط التالي: (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 28 محرم 1445هـ، ويستمر التقديم حتى تاريخ 4 صفر 1445هـ.