وفاة ابنة وزير النفط العراقي وشقيقته أثناء العودة من دفن والده

أصيب وزير النفط العراقي حيان عبد الغني بصدمة كبيرة، بعدما لقيت شقيقته وابنته مصرعهما في حادث سير مروع على الطريق الدولي السريع ضمن محافظة الديوانية، وذلك أثناء عودتهم من دفن والده.

حادث سير مؤسف

وبحسب بيان رسمي: ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ فاجعة وفاة شقيقة وكريمة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبد الغني، إثر حادث سير مؤسف.

وأشار البيان إلى أن وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، تقدّم بعد المُصاب بـالتعزية والمواساة.

كما كشف مصدر محلي، عن تفاصيل حادث السير المروّع على الطريق السريع الدولي قرب الدواجن باتجاه محافظة البصرة، لافتاً إلى أن السيارة الأولى من طراز لاند كروز مصفحة تابعة إلى موكب وزير النفط.

وأشار المصدر إلى أن سائق السيارة منتسب ضمن موكب الوزير، توفي أيضا وهو من مواليد سنة 1982 – البصرة، وكان بصحبته بالسيارة أثناء الحادث.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن المتوفين أحدهما مواليد 1986 وعمله حماية ضمن موكب وزير النفط يسكن البصرة قضاء الزبير، والمتوفاة ابنة الوزير، من مواليد 1987 تسكن البصرة، ومتوفاة أخرى وهي من مواليد 1965 وتعمل ربّة بيت وتسكن البصرة وهي شقيقة الوزير.

وأضاف المصدر، أن السيارة الثانية هينو هالف وسائقها مواليد 1973 ويعود سبب الحادث إلى السرعة الشديدة وعدم الانتباه والمقصرية على السيارة الأولى نوع (لاند كروز) بنسبة 100%.