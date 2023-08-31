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وفاة مبكرة لمليار شخص بسبب تغير المناخ

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٩ صباحاً
وفاة مبكرة لمليار شخص بسبب تغير المناخ
المواطن - فريق التحرير

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كشفت دراسة أن تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري من المرجح أن يكون مسؤولًا عن الوفاة المبكرة لنحو مليار شخص خلال القرن المقبل.

مليار شخص

وإذا وصل الاحتباس الحراري إلى درجتين مئويتين أو تجاوزهما بحلول عام 2100، فإن من المحتمل أن يكون البشر مسؤولين عن وفاة ما يقارب المليار شخص خلال القرن المقبل.

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وأكد جوشوا بيرس من جامعة ويسترن أونتاريو، أن الصناعة مسؤولة عن أكثر من 40% من انبعاثات الكربون؛ ما يؤثر على حياة مليارات الأشخاص في المجتمعات النائية والمنخفضة الموارد في العالم.

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