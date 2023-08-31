وفاة مبكرة لمليار شخص بسبب تغير المناخ نسبة الفساد في مجتمعنا انخفضت كثيرًا بفضل ملاحقة أصغر القضايا انخفاض أرباح “لين الخير” إلى 7.9 ملايين ريال “أسمنت الجنوب” توزع 49 مليون ريال أرباحاً نقدية انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 233.4 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس السعودية رائدة وسبّاقة في التعاون والمساهمة للمحافظة على البيئة أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 4 مناطق احتراق 200 ألف فدان في اليونان خلال 12 يومًا عسكريو فرنسا يرغبون في مغادرة النيجر
كشفت دراسة أن تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري من المرجح أن يكون مسؤولًا عن الوفاة المبكرة لنحو مليار شخص خلال القرن المقبل.
وإذا وصل الاحتباس الحراري إلى درجتين مئويتين أو تجاوزهما بحلول عام 2100، فإن من المحتمل أن يكون البشر مسؤولين عن وفاة ما يقارب المليار شخص خلال القرن المقبل.
وأكد جوشوا بيرس من جامعة ويسترن أونتاريو، أن الصناعة مسؤولة عن أكثر من 40% من انبعاثات الكربون؛ ما يؤثر على حياة مليارات الأشخاص في المجتمعات النائية والمنخفضة الموارد في العالم.