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عن عمر ناهز 76 عامًا

وفاة نجل الرسام الشهير بيكاسو

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ صباحاً
وفاة نجل الرسام الشهير بيكاسو
المواطن - فريق التحرير

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كشف المحامي جان جاك نوير عن وفاة موكله كلود رويز بيكاسو، نجل الرسام الإسباني بابلو بيكاسو، عن عمر ناهز 76 عامًا.

76 عامًا

وأفاد نوير في بيان صحفي بأن كلود رويز بيكاسو توفي في سويسرا عن عمر ناهز 76 عامًا، دون أن يحدد أسباب وفاته.

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وكان كلود رويز بيكاسو مسؤولًا من عام 1989 إلى 2023 عن ملكية بيكاسو، التي تدير الحقوق المتعلقة بالفنان وأعماله. وفي يوليو الماضي، كان يرغب في الاعتزال وترك مكانه لشقيقته بالوما التي تم تعيينها إدارية.

وتحتكر ملكية بيكاسو حقوق النشر وحقوق النسخ لأعمال بيكاسو، بالإضافة إلى حقوق الشخصية والحقوق الأخلاقية وحقوق العلامات التجارية.

 

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