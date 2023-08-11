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قوة في المنافسة تشهدها البطولة

11 فائزاً إلى الجولات النهائية في بطولة تبوك الخليجية الأولى لـ البوتشيا

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٣ مساءً
11 فائزاً إلى الجولات النهائية في بطولة تبوك الخليجية الأولى لـ البوتشيا
المواطن - أحـمـد العطوي

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حصد أحد عشر لاعباً ولاعبة في تصفيات بطولة تبوك الخليجية الأولى لرياضة ” البوتشيا”، التي تواصل فعالياتها بمنطقة تبوك لليوم الثالث على التوالي :” المراكز الثلاثة الأولى في تصنيفات البطولة بعد فوزهم على نظرائهم من الأندية المنافسة.

مراكز البطولة

حيث حصل على المركز الأول في التصنيف BC1 اللاعب عبدالعزيز الزهراني من نادي مكة لذوي الإعاقة، فيما حل اللاعب أحمد دومان من نادي الاحساء ثانياً في ذات التصنيف، واللاعب عبدالعزيز ناصر من نادي جدة ثالثاً، فيما جاءت نتائج التصنيف BC2 للبطولة على نحو حل فيها اللاعب محمد مرزوق من نادي عُمان في مركز الأول، واللاعب محمد الزهراني من نادي الرياض لذوي الإعاقة ثانياً، واللاعب سلطان الوهيبي من نادي عُمان ثالثاً، أما في التصنيف BC3 فقد صعدت اللاعبة لُجين الثقفي من نادي الأحساء إلى المركز الأول، وحل اللاعب زياد الجهني من نادي المدينة ثانياً، فيما حلت اللاعبة رحاب المجبل من نادي ذوي الإعاقة بتبوك ثالثاً، وفي تصنيف الـBC4 حصل اللاعب محمد حمد الزعابي من نادي عُمان على المركز الأول، وللاعب تركي البلوي من نادي تبوك ثانياً.

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الأندية المشاركة

وتختتم ” البطولة ” اليوم فعالياتها التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، واستمرت لمدة أربعة أيام، بمشاركة واسعة من مختلف الأندية المحلية والخليجية، تحت شعار ” أنتم منَّا ونحن معكم”.

وبلغت عدد الأندية المشاركة في بطولة تبوك الخليجية الأولى لرياضة ” البوتشيا”، في نسختها الثانية لهذا العام 2023م، 15 ناديا شارك فيها أكثر من ( 67 ) لاعباً ولاعبة، و ( 11 ) مدرباً، وأدارها ( 24 ) حكماً من ذوي الخبرة في مجال تحكيم منافسات ” البوتشيا ” التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقات الرباعية من المتوسطة إلى الشديدة.

  

 

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