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بلغ عدد المواطنين 7160 شخصًا

12 ألفًا استفادوا من العمل المؤقت بالحج

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٦ مساءً
12 ألفًا استفادوا من العمل المؤقت بالحج
المواطن - واس

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أعلن برنامج أجير التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه بلغ عدد الأفراد العاملين في موسم الحج لعام 1444هـ أكثر من 12,600 ألف عامل، إضافةً لـ 626 منشأة مستفيدة من خدمات البرنامج لتغطية احتياجاتها، وتوفير العمالة المؤقتة لها خلال الموسم.

وأسهمت خدمة “أجير الحج” في تمكين الكوادر الوطنية من العمل في موسم الحج، حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمة أكثر من 7160 سعودياً، مما أسهم في توفير فرص عمل للشباب، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.

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خدمة أجير الحج

وتهدف الخدمة إلى تسهيل عملية توظيف العمالة الموسمية والمؤقتة لتلبية احتياجات المؤسسات خلال موسم الحج، عبر توثيق العلاقة التعاقدية بين الفرد والمنشأة، وذلك من خلال إتمام عملية التعاقد، وإصدار تصريح “أجير الحج” بشكل إلكتروني, حيث أسهمت الخدمة في إدارة وتنظيم العمل بموسم الحج، وتغطية احتياجات المنشآت المشاركة من خلال عرض الفرص الوظيفية والاستفادة من خدمات القوى العاملة المتوفرة داخل السوق المحلي، حيث استفاد من خدمة إصدار تصاريح العمل المؤقتة جميع المنشآت والمؤسسات التي تعمل في قطاعات “خدمة ضيوف الرحمن، والتموين والإعاشة، والنقل البري والتخزين، وخدمات الأعمال”.

 

 

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