120 ألف طفل يعيشون تحت خط الفقر في بريطانيا

أعلنت دراسات حديثة، أن عدد الأطفال الذين يعيشون في ظروف فقر جديدة في بريطانيا بلغ أكثر من 120 ألف طفل

وبحسب الدراسات، فإن أوضاع الأطفال زادت سوءًا خلال العام الماضي 2022.

ووفقًا للدراسة التي نشرتها منظمة خيرية الجمعة، فإن نحو 60 بالمئة من الأطفال الذين تعمل معهم المنظمة يعيشون في فقر مدقع، مشيرة إلى أن نسبة الأطفال من هذه الفئة كانت 45 بالمئة في العام الماضي 2022 و 36 بالمائة في عام 2021.

ووصفت المنظمة الخيرية واقع الأطفال في بريطانيا بأنه متدهور وغير مستقر.