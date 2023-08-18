Icon

الإرياني: مليشيا الحوثي تضلل الرأي العام بشأن ما ينهبه من إيرادات النفط Icon شراكة سعودية هندية في الاقتصاد الرقمي والتقنية Icon الابتكار وريادة الأعمال على طاولة مباحثات السواحه مع قادة الاقتصاد Icon الفتح يتفوق على الأخدود بهدفين في الشوط الأول Icon قصة مؤثرة لفتاة تعود لمنزل والدها بعد وفاته بـ 12 عامًا Icon 3 ملايين دولار تعويضًا عن حبسه ظلمًا 19 عامًا Icon 3 لاعبين مرشحين لمغادرة الهلال بعد ضم ياسين بونو Icon مشهد مرعب لخروج ألسنة اللهب من محرك طائرة أمريكية Icon 120 ألف طفل يعيشون تحت خط الفقر في بريطانيا Icon موعد مباريات الدوري السعودي غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
زادت أوضاعهم سوءًا خلال العام الماضي 2022

120 ألف طفل يعيشون تحت خط الفقر في بريطانيا

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٤ مساءً
120 ألف طفل يعيشون تحت خط الفقر في بريطانيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت دراسات حديثة، أن عدد الأطفال الذين يعيشون في ظروف فقر جديدة في بريطانيا بلغ أكثر من 120 ألف طفل

وبحسب الدراسات، فإن أوضاع الأطفال زادت سوءًا خلال العام الماضي 2022.

قد يهمّك أيضاً
الأسهم السعودية تغلق منخفضة 80.94

الأسهم السعودية تغلق منخفضة 80.94

توقعات طقس الأربعاء: موجة حارة وأمطار متوسطة

توقعات طقس الأربعاء: موجة حارة وأمطار متوسطة

ووفقًا للدراسة التي نشرتها منظمة خيرية الجمعة، فإن نحو 60 بالمئة من الأطفال الذين تعمل معهم المنظمة يعيشون في فقر مدقع، مشيرة إلى أن نسبة الأطفال من هذه الفئة كانت 45 بالمئة في العام الماضي 2022 و 36 بالمائة في عام 2021.

ووصفت المنظمة الخيرية واقع الأطفال في بريطانيا بأنه متدهور وغير مستقر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الخارجية الإيراني يبدأ زيارة إلى السعودية
السعودية اليوم

وزير الخارجية الإيراني يبدأ زيارة إلى السعودية

السعودية اليوم
المنتخب السعودي يُعسكر في نيوكاسل سبتمبر المقبل
الرياضة

المنتخب السعودي يُعسكر في نيوكاسل سبتمبر المقبل

الرياضة
مشاهد مذهلة للطبيعة البكر في مركز القحمة بعسير
السعودية اليوم

مشاهد مذهلة للطبيعة البكر في مركز القحمة...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان: الرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة مع إيران
أخبار رئيسية

فيصل بن فرحان: الرغبة صادقة وجدية لتعزيز...

أخبار رئيسية
إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالرياض وجازان
أخبار أمنية

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالرياض وجازان

أخبار أمنية
موضة رائجة على تيك توك.. آباء وأمهات يستغلون أبناءهم لكسب المال
آخر الاخبار

موضة رائجة على تيك توك.. آباء وأمهات...

آخر الاخبار
المواصفات الجديدة لمظلات السيارات داخل حد الملكية
السعودية اليوم

المواصفات الجديدة لمظلات السيارات داخل حد الملكية

السعودية اليوم
الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي
آخر الاخبار

الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي

آخر الاخبار