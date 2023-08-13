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13 وظيفة شاغرة لدى شركة معادن

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٧ مساءً
13 وظيفة شاغرة لدى شركة معادن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من طريف، ورأس الخير، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس رئيسي/ تحسين التشغيل.

– مهندس رئيسي/ تكنولوجيا الاستدامة.

– مهندس أول أنظمة معلومات.

– أخصائي رئيسي/ سلامة المشروع.

– مهندس البيئة والصحة والسلامة.

– مشرف الكهرباء والأجهزة.

– مدير تطوير الأعمال والاستراتيجية.

– أخصائي التدقيق الداخلي.

– مدير الإستراتيجية/ الألمنيوم.

– مدير إدارة أصحاب المصلحة.

– محلل تطوير الأعمال.

– محلل أول/ التخطيط المالي.

– مشرف مناوب.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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