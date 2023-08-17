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تستهدف تمكين القطاع الخاص

17 فرصة استثمارية لرواد الأعمال والمستثمرين بالطائف

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ مساءً
17 فرصة استثمارية لرواد الأعمال والمستثمرين بالطائف
المواطن - فريق التحرير

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دعت أمانة الطائف، المستثمرين ورواد الأعمال، إلى الاطلاع على 17 فرصة استثمارية دائمة ومميزة؛ حيث يمكن للراغبين في التعرف على هذه الفرص المطروحة، الدخول للبوابة الرقمية للاستثمار البلدي والتطبيق الذكي “فرص”؛ للاطلاع على التفاصيل المختلفة لكل فرصة.

تمكين القطاع الخاص

وأشارت الأمانة إلى أن هذه الجهود تتوافق مع سعي الأمانة لتمكين القطاع الخاص بالمشاركة الفعالة في تقديم أنشطة خدمية متنوعة لأهالي الطائف والسياح.

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وتشمل الأنشطة المطروحة (مطاعم ثابتة، مطعمًا سيارًا، محلات تجارية، مدرسة دولية، مركز رعاية طبية، أكاديمية رياضية، محطة محروقات، مبنى متعدد الأدوار)، وتغطي هذه الفرص الاستثمارية طريق الملك فهد الدائري، طريق الملك عبدالله، طريق سليمان الراجحي، طريق وادي وج، حي السداد، الردف، حي القمرية.

فتح المظاريف والعطاءات

وبيّنت الأمانة أنه سيتم فتح المظاريف والعطاءات المقدمة من راغبي الاستثمار في 16 أغسطس الجاري.

وأكد أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي، أن الأمانة ماضية في طرح الفرص الاستثمارية الدائمة المؤقتة الجديدة باستمرار لدعم دور رجال ورواد الأعمال في الارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالي والزوار والسياح على السواء؛ مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الأمانة لرفع الإيرادات البلدية، وتحفيز المستثمرين ورفع جاذبية الاستثمارات الخدمية، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال، وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمحافظة.

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