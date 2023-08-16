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للعام الدراسي الجديد 1445هـ

200 حقيبة مدرسية لأبناء أسر السجناء والمفرج عنهم بالقصيم

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٧ مساءً
200 حقيبة مدرسية لأبناء أسر السجناء والمفرج عنهم بالقصيم
المواطن - فريق التحرير

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أودعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة القصيم “تراحم” عبر حسابات المستفيدين قيمة الحقيبة المدرسية لأبناء أسر النزلاء والمفرج عنهم للعام الدراسي الجديد 1445هـ.

وقال المدير التنفيذي للجنة أحمد بن إبراهيم الشريف إن عدد المستفيدين من أبناء أسر النزلاء والمفرج عنهم من برنامج الحقيبة المدرسية بلغ 200 طالب وطالبة.

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محتويات الحقيبة المدرسية

وأوضح أن الحقيبة المدرسية التي تم توزيعها تحتوي على المتطلبات الأساسية للطالب التي يحتاجها مع بدء عام دراسي جديد مضيفا أن تراحم القصيم تهتم بتقديم الدعم التعليمي لأبناء الأسر سعيا لتنميتهم بما يحقق التنمية والاكتفاء لأسر السجناء والمفرج عنهم.

الحفاظ على أبناء أسر السجناء

وأكد الشريف أن التعليم هو أحد الجوانب الرئيسة في الحفاظ على أبناء أسر السجناء في ظل غياب عائلهم عنهم مبينا اهتمام تراحم القصيم بتعليم الأبناء عبر ما تقدمه من برامج تعليمية لهم تسعى لتحقيق رؤية اللجنة الاستراتيجية بما يتفق مع أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030 في التحول بالمستفيد من الرعوية إلى التنموية.

يذكر أن تراحم القصيم هـــي لجنـــة وطنيـــة لرعايـــة الســـجناء والمفـــرج عنهـــم وأســـرهم، أنشـــئت بقـــرار مجلـــس الـــوزراء الموقـــر رقـــم 2 الصـــادر فـــي محـــرم 1422هــ للعمل على تطوير الوسائل الكفيلة برعاية النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم وتحسين حياتهم ودعمهم ماديا ومعنويا، وإعادة تأهيلهم بما يكفل لهم حياة كريمة.

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