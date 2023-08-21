Icon

رقم سلبي لـ محمد صلاح بعد تعادل ليفربول ضد تشيلسي Icon القنوات الناقلة لـ مباراة خيتافي ضد برشلونة Icon ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل توتنهام وليفربول Icon ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على سلاسل الغذاء العالمية Icon 21 قتيلاً بسبب انزلاق التربة في الصين Icon انفجار في مدينة روسية بسبب مسيرة أوكرانية Icon مصري يُثير الجدال بعد طرحه آيفون 16 قبل الشركة الأمريكية Icon الأردن يسقط مسيرة محملة بالمخدرات قادمة من سوريا Icon استعدادات بتعليم الرياض لمتابعة خطة العام الدراسي الجديد Icon لقطات مأساوية لـ هاواي بعدما شهدت أكبر حرائق الغابات الأمريكية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
نجم عن تساقط أمطار غزيرة

21 قتيلاً بسبب انزلاق التربة في الصين

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٨ مساءً
21 قتيلاً بسبب انزلاق التربة في الصين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت السلطات الصينية أن حصيلة الضحايا من جراء انزلاق للتربة نجم عن تساقط أمطار غزيرة شمالي الصين ارتفع إلى 21 قتيلاً، اليوم.

جرف معه منزلين

ووفق ما أعلنت إذاعة سي إن آر الوطنية، أدت فيضانات في جبال قرية ويجيبينغ، جنوب شيآن، إلى انزلاق للتربة، أمس، جرف معه منزلين، وألحق أضراراً بطرقات وجسور وإمدادات الطاقة، وغيرها من البنى التحتية.

قد يهمّك أيضاً
الأهلي يكشف عن أطقمه الـ3 للموسم الجديد

الأهلي يكشف عن أطقمه الـ3 للموسم الجديد

EG.5 متحور جديد من كورونا ينتشر بسرعة في العالم

EG.5 متحور جديد من كورونا ينتشر بسرعة في العالم

وأكد مكتب إدارة الكوارث في شيآن، اليوم، العثور على 21 قتيلاً حتى الآن، بينما لا يزال ستة في عداد المفقودين.

استمرار عمليات الإنقاذ

وفي وقت سابق، ذكرت إذاعة سي إن آر، على شبكة ويبو الاجتماعية، أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم، مشيرةً إلى أن الوصول إلى بعض الأشخاص وما زال غير ممكن.

وتم حشد مئة جندي وعناصر إطفاء للمشاركة في عمليات الإنقاذ المتواصلة، اليوم، بحسب الإذاعة.

وبثّت سي إن آر صورا على ويبو تُظهر عناصر الإنقاذ في الصين وهم يزيلون الصخور والأشجار من أطراف نهر، ويحملون الضحايا على نقالات.

من المعروف أن الصين شهدت فيضانات ومعدلات أمطار غير مسبوقة في الأسابيع الأخيرة، في حين وصلت حصيلة القتلى من جراء العواصف في الجزء الشمالي من البلاد إلى 78 شخصاً على الأقل، وفق آخر حصيلة نشرت أمس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بايدن يثير غضب الجمهوريين بسبب أوكرانيا
حصاد اليوم

بايدن يثير غضب الجمهوريين بسبب أوكرانيا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في محطة بوابة البحر الأحمر
وظائف

وظائف شاغرة في محطة بوابة البحر الأحمر

وظائف
سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وأتربة على 5 مناطق
السعودية اليوم

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وأتربة على...

السعودية اليوم
20 مليون سوداني مهددون بالجوع
العالم

20 مليون سوداني مهددون بالجوع

العالم
تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن خطف عدة نساء وفعل بهن الفاحشة قسرًا
أخبار أمنية

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن خطف عدة...

أخبار أمنية
هروب زوار من متنزه في تنومة بسبب الرياح الشديدة
آخر الاخبار

هروب زوار من متنزه في تنومة بسبب...

آخر الاخبار
الجماهير تختار الأفضل بين فالكاو وإبراهيموفيتش وتيفيز
الرياضة

الجماهير تختار الأفضل بين فالكاو وإبراهيموفيتش وتيفيز

الرياضة
15 حفلة غنائية و10 مسرحيات في 10 مدن سعودية
السعودية اليوم

15 حفلة غنائية و10 مسرحيات في 10...

السعودية اليوم