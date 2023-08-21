21 قتيلاً بسبب انزلاق التربة في الصين

أكدت السلطات الصينية أن حصيلة الضحايا من جراء انزلاق للتربة نجم عن تساقط أمطار غزيرة شمالي الصين ارتفع إلى 21 قتيلاً، اليوم.

جرف معه منزلين

ووفق ما أعلنت إذاعة سي إن آر الوطنية، أدت فيضانات في جبال قرية ويجيبينغ، جنوب شيآن، إلى انزلاق للتربة، أمس، جرف معه منزلين، وألحق أضراراً بطرقات وجسور وإمدادات الطاقة، وغيرها من البنى التحتية.

وأكد مكتب إدارة الكوارث في شيآن، اليوم، العثور على 21 قتيلاً حتى الآن، بينما لا يزال ستة في عداد المفقودين.

استمرار عمليات الإنقاذ

وفي وقت سابق، ذكرت إذاعة سي إن آر، على شبكة ويبو الاجتماعية، أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم، مشيرةً إلى أن الوصول إلى بعض الأشخاص وما زال غير ممكن.

وتم حشد مئة جندي وعناصر إطفاء للمشاركة في عمليات الإنقاذ المتواصلة، اليوم، بحسب الإذاعة.

وبثّت سي إن آر صورا على ويبو تُظهر عناصر الإنقاذ في الصين وهم يزيلون الصخور والأشجار من أطراف نهر، ويحملون الضحايا على نقالات.

من المعروف أن الصين شهدت فيضانات ومعدلات أمطار غير مسبوقة في الأسابيع الأخيرة، في حين وصلت حصيلة القتلى من جراء العواصف في الجزء الشمالي من البلاد إلى 78 شخصاً على الأقل، وفق آخر حصيلة نشرت أمس.