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خلال النصف الأول من 2023

22.7 مليون زائر لفعاليات الترفيه في 120 مدينة سعودية

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٥ مساءً
22.7 مليون زائر لفعاليات الترفيه في 120 مدينة سعودية
المواطن - واس

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حققت الهيئة العامة للترفيه خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 عددًا من المنجزات والأرقام، من أبرزها حضور 22.7 مليون زائر لفعالياتها التي تقاسمتها 120 مدينة ومحافظة في المملكة.

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فعاليات الترفيه

وجاءت فعاليات الهيئة العامة للترفيه خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام مقسمة على المدن الكبرى وعدد من المحافظات في جميع مناطق المملكة، وتميزت تلك الفعاليات بتلبية الاحتياج الترفيهي المتنوع لدى الزوار، الأمر الذي أدى لزيادة الفعاليات الترفيهية المقدمة لسكان وزوار المملكة خلال الفترة الماضية.

استحداث خيارات جديدة

وعملت الهيئة العامة للترفيه طوال النصف الأول من العام الجاري على استحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة زوار فعالياتها في الأنشطة الترفيهية، والمهرجانات المخصصة للألعاب والتسوق، إضافة إلى توليد آلاف الوظائف، وتنويع الأنشطة الاقتصادية، ولأهمية مجال الترفيه ودوره في تقوية الروابط الاجتماعية للأسر، واعتباره مؤشرًا على تحقيق الرخاء والرفاهية.

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