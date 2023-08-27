27 ألف تذكرة لحضور مباراة افتتاح الدوري السعودي للمحترفين

كشفت تقارير إعلامية عن حجز 27 ألف تذكرة لـ مباراة الأهلي والحزم في افتتاح الدوري السعودي للمحترفين المقرر إقامتها اليوم مع انطلاقة موسم 2023/ 2024.

الدوري السعودي للمحترفين

وذكر برنامج “أكشن مع وليد” أنه تم حجز 27 ألف تذكرة لحضور مباراة الأهلي والحزم المقرر إقامتها على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وكان نادي الهلال نجح في ضم كل من السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي الإنجليزي والبرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون الإنجليزي والبرازيلي مالكوم من نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي، أما نادي الاتحاد فتعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما من ريال مدريد الإسباني ومواطنه نغولو كانتي من صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي والبرتغالي جوتا والبرازيلي فابينيو لاعب ليفربول السابق، أما النصر فضم السنغالي ساديو ماني والبرازيلي أليكس تيليس والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش ويقودهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجانب تعاقد الأهلي مع البرازيلي روبيرتو فيرمينو نجم ليفربول الإنجليزي السابق والجزائري رياض محرز والسنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي السابق، والإيفواري فرانك كيسي والفرنسي سانت ماكسيمين.

قوة صفقات الدوري السعودي والتي تظهر جميعها للمرة الأولى في موسم 2023/ 2024 ستجمع أنظار العالم لـ الدوري مما يزيد من قيمة التسويقية وتصنيفه بين الدوريات العالمية خلال المستقبل القريب.

وكان الدوري السعودي للمحترفين بدأ في عام 2008 بمشاركة 12 فريقًا ثم ازداد عدد الفرق المتنافسة إلى 14 فريقًا في النسخة الثالثة من المسابقة ثم زاد إلى 16 فريقًا بداية من موسم 2018/ 2019.