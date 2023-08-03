3 لاعبين مرشحين لمغادرة الهلال بعد ضم ياسين بونو

أتم نادي الهلال مساء أمس التعاقد مع الحارس المغربي المخضرم ياسين بونو وذلك لحماية عرين الفريق الكروي الأول بأزرق الرياض حتى عام 2026.

ويبدو أن تعاقد الهلال مع بونو قد يدفع الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل لبيع حبيب الوطيان أو عبدالله المعيوف أو محمد العويس في الفترة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة أن بونو سيكون أساسيًا في كل مباريات الهلال بالفترة المقبلة.

وكان المعيوف ظهر بمستوى غير جيد في بطولة كأس الملك سلمان للأندية التي أُقيمت مؤخرًا في السعودية، مما جعل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس يعتمد على محمد العويس في النهائي ضد النصر يوم السبت الماضي.

أما محمد العويس فهو مرشح للانضمام لنادي الاتحاد في الميركاتو الصيفي، في حال قرر العميد الاستغناء عن خدمات حارسه البرازيلي مارسيلو جروهي.

أرقام ياسين بونو مع إشبيلية

بونو لعب مع فريق إشبيلية منذ عام 2020 قادمًا من جيرونا الإسباني، كما نجح مع إشبيلية بالفوز بلقبين في بطولة الدوري الأوروبي.

وفي الموسم الماضي، لعب بونو صاحب الـ32 عامًا 36 مباراة في مختلف المسابقات حقق نظافة الشباك في 7 مباريات، واستقبلت شباكه فقط 60 هدفًا.

وبشكل عام خاض بونو 140 مباراة، استقبل خلالها 138 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه في 58 مباراة.

وحقق الحارس ياسين بونو المخضرم بطولة الدوري الأوروبي مرتين مع إشبيلية موسمي 2019/ 2020 و2022/ 2023، كما فاز بجائزة زامورا لأفضل حارس في الدوري الإسباني موسم 2021/ 2022.

ونشر حساب نادي الهلال عبر منصة “إكس” لقطات من ارتداء بونو لقميص نادي الهلال بعنوان: “ديما هلال، ديما أزرق”.

يذكر أن ياسين بونو كان شارك مع منتخب المغرب في مونديال 2022 بقطر، حيث ساهم في حصول منتخب المغرب على المركز الرابع، كما سيرتدي القميص رقم 37 مع الهلال في الفترة المقبلة.