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يُنصح بتناول الحليب والعصائر الطازجة

3 مكونات للإفطار الصحي للطلاب مع بداية العام الدراسي

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١١ مساءً
3 مكونات للإفطار الصحي للطلاب مع بداية العام الدراسي
المواطن - فريق التحرير

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مع بداية العام الدراسي يحرص أولياء الأمور على توفير الغذاء الصحي للطلاب والطالبات لاسيما في الصباح الباكر قبل الذهاب للمدرسة.

الغذاء الصحي للطلاب

وفي هذا السياق، أوضح د. عبدالله الذيابي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، في منشور عبر منصة إكس “تويتر”، سابقا، أنه يُنصح أن يبدأ الطالب يومه بتناول الإفطار الصحي الغني بـ:

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– الحبوب الكاملة
– البروتين
– بالإضافة للحليب أو العصائر الطازجة

بداية العام الدراسي

انتظم أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام، ونحو 1,360,000 طالب وطالبة من التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني في جميع مناطق ومحافظات المملكة في مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية والأكاديمية والتدريبية المختلفة.

رفع مستوى الجاهزية

وبدأت وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني استعدادهما للعام الدراسي منذ وقت مبكر، بالتكامل مع إدارات التعليم وفق خطة إستراتيجية، لتهيئة المدارس وتحقيق البداية الجادة لعودة الطلاب والطالبات.

وعملت الفرق الميدانية الوزارية بمساندة لجان الاستعداد المدرسي في إدارات التعليم لتوفير الاحتياجات اللازمة للمدارس، ورفع مستوى الجاهزية لاستقبال الطلبة، مؤكدة على دور أولياء الأمور والأسر في تحفيز أبنائهم والحرص على مشاركتهم، بما يحقق الأهداف التعليمية لرحلة أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات.

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