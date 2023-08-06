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نقل 34 مهاجراً بطائرة هليكوبتر

32 ضحية ومفقود جراء غرق زورقي مهاجرين قبالة لامبيدوزا الإيطالية

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٧ مساءً
32 ضحية ومفقود جراء غرق زورقي مهاجرين قبالة لامبيدوزا الإيطالية
المواطن - فريق التحرير

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ذكر خفر السواحل الإيطالي، الأحد، أنه انتشل جثتين وأنقذ 57 شخصاً قبالة جزيرة لامبيدوزا جنوب إيطاليا بعد غرق زورقي مهاجرين، مضيفاً أن نحو 30 آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.

خدمة الإنقاذ

وفي واقعة منفصلة، قالت خدمة الإنقاذ الجبلي الإيطالية إنه تم نقل 34 مهاجراً بطائرة هليكوبتر من جرف في لامبيدوزا في إيطاليا حيث تقطعت بهم السبل منذ مساء الجمعة بعد تحطم قاربهم.

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انتشال جثث

وأردفت أن من بينهم طفلاًَ وامرأتين حُبليين.

وأفادت بيانات لوزارة الداخلية تم تحديثها آخر مرة الجمعة، أن إيطاليا شهدت وصول نحو 92 ألف مهاجر عن طريق البحر منذ بداية العام، مقارنة مع نحو 43 ألفاً في نفس الفترة من عام 2022.

مشهد مؤثر لتكدس جثث المهاجرين غير الشرعيين في تونس 

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