صياد ألماني يقتل نفسه بالخطأ محمد نور يوجه رسالة مثيرة لـ علي البليهي : لو ألعب 10 دقائق ضده! 5 تعليمات بشأن قطار الحرمين السريع 32 ضحية ومفقود جراء غرق زورقي مهاجرين قبالة لامبيدوزا الإيطالية تشكيل مباراة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي الخطيب: استمتعوا باكتشاف قرية ذي عين الأثرية وتراثها الفريد مصرع وإصابة أكثر من 110 باكستانيين جراء خروج قطار عن القضبان انتشال 10 جثث لمهاجرين قبالة سواحل تونس آرسنال بطلًا لـ درع الاتحاد الإنجليزي على حساب مان سيتي السعودية تمنح التأشيرات الإلكترونية لـ 8 دول جديدة
ذكر خفر السواحل الإيطالي، الأحد، أنه انتشل جثتين وأنقذ 57 شخصاً قبالة جزيرة لامبيدوزا جنوب إيطاليا بعد غرق زورقي مهاجرين، مضيفاً أن نحو 30 آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.
وفي واقعة منفصلة، قالت خدمة الإنقاذ الجبلي الإيطالية إنه تم نقل 34 مهاجراً بطائرة هليكوبتر من جرف في لامبيدوزا في إيطاليا حيث تقطعت بهم السبل منذ مساء الجمعة بعد تحطم قاربهم.
وأردفت أن من بينهم طفلاًَ وامرأتين حُبليين.
وأفادت بيانات لوزارة الداخلية تم تحديثها آخر مرة الجمعة، أن إيطاليا شهدت وصول نحو 92 ألف مهاجر عن طريق البحر منذ بداية العام، مقارنة مع نحو 43 ألفاً في نفس الفترة من عام 2022.