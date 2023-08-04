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4 أسباب وراء انضمام نجوم الدوريات الأوروبية لـ الدوري السعودي

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٦ مساءً
4 أسباب وراء انضمام نجوم الدوريات الأوروبية لـ الدوري السعودي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير عالمية عن 4 أسباب وراء استقطاب الدوري السعودي للمحترفين نجومًا كبارًا من الأندية الأوروبية في عالم كرة القدم.

الأسباب الـ4

وقالت قناة Goal 90 في تقرير مترجم إن الدوري السعودي استقطب كبار نجوم القارة الأوروبية في كرة القدم مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار والسنغالي ساديو ماني وغيرهم لتطوير اللاعب السعودي في دوري بلاده بالإضافة إلى جذب مزيد من المشاهدين لـ دوري روشن في حلته الجديدة بجانب جعل الدوري أكثر تنافسية ورفع القيمة التسويقية لـ دوري روشن.

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جدير بالذكر أن نادي النصر كان تعاقد في يناير الماضي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ولحقه كل من الإسباني إيمريك لابورت والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي أليكس تيليس والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والبرتغالي أوتافيو، بينما تعاقد الاتحاد مع الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نغولو كانتي والبرتغالي جوتا والبرازيلي فابينيو أما الأهلي فضم البرازيلي روبيرتو فيرمينو والسنغالي إدوارد ميندي والجزائري رياض محرز والإسباني جابري فيجا بينما تعاقد نادي الاتفاق مع الإنجليزي جوردان هندرسون والمدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد.

تشكيلة الجولة الثالثة بـ الدوري السعودي

وجاء التشكيل المثالي للجولة الثالثة بدوري روشن، كالتالي؛ حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، إبراهيم سيهيتش، وفي الدفاع؛ جواد الياميق “الوحدة”، محمد جحفلي “الهلال” وفاروق شافعي “ضمك”.

ويتواجد في وسط وهجوم التشكيل المثالي، كل من؛ فيصل فجر “الوحدة”، فرانك كيسي “الأهلي” وسالم الدوسري “الهلال”، وثنائي الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله وكريم بنزيما، بجانب نجمي النصر، ساديو ماني وكريستيانو رونالدو.

 

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