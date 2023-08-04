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وسط توقعات بهطول أمطار خلال الأيام المقبلة

4 أيام على انتهاء الصيف وبداية التقلبات الجوية

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٦ صباحاً
4 أيام على انتهاء الصيف وبداية التقلبات الجوية
المواطن - فريق التحرير

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أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل أنه تبقى 4 أيام على انتهاء فصل الصيف وفقًا للأرصاد، متوقعًا حدوث تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة.

وقال العقيل في تصريحات لـ “قناة الإخبارية”، إنه تبقى 4 أيام على انتهاء فصل الصيف أرصاديًا، على أن يبدأ فصل الخريف مع بداية شهر سبتمبر.

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وأضاف العقيل أن هذه الفترة تعتبر من الفترات الانتقالية؛ حيث تكثر التقلبات الجوية وتبدأ درجات الحرارة في  الانخفاض تدريجيًا وبشكل بطيء حتى نهاية شهر سبتمبر.

وأوضح أن الفترات الانتقالية تزداد فيها حدة التقلبات الجوية والمتوقع فيها هطول أمطار غزيرة على المناطق الجنوبية خلال الأيام القليلة المقبلة.

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