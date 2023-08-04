41 قتيلًا ومفقودًا في انهيار أرضي بجورجيا

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لقي أحد عشر شخصاً على الأقل مصرعهم في انهيار أرضي بمنتجع لقضاء العطلات بجمهورية جورجيا الواقعة بمنطقة القوقاز، وفقًا لما ذكرته تقارير رسمية في البلاد.
هذا وقد توجه رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي جاريباشفيلي إلى المنطقة المنكوبة في بلدة شوفي شمالي البلاد بالقرب من الحدود مع روسيا، وقدَّم تعازيه لأسر الضحايا.
وفي تصريح لوسائل الإعلام المحلية، قال جاريباشفيلي إن خدمات الطوارئ لا تزال تبحث عن أكثر من 30 مفقوداً، مضيفاً أنه تم إنقاذ أكثر من 200 شخص دون أن يصابوا بأذى.
وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي مجمعاً فندقياً كاملاً مغطى بصورة كبيرة بالأتربة والأوحال.
وقالت وسائل إعلام إن الانهيار الأرضي وقع بعد أن فاض نهر مجاور على ضفتيه مساء أمس.
ويعمل بموقع الانهيار الأرضي أكثر من 400 من عمال الإنقاذ.