48 ساعة حاسمة في انتقال محمد صلاح للاتحاد

لا زالت تُخيم حالة من الغموض على صفقة انتقال نجم ليفربول والمنتخب المصري، محمد صلاح إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالية.

عرض الاتحاد لضم صلاح

وأكدت تقارير مؤخرًا أن نادي الاتحاد سيمنح ليفربول 100 مليون يورو، لشراء المدة المتبقية في عقد صلاح، فيما قدم للنجم المصري عرضًا لمدة 3 مواسم، بإجمالي رواتب 200 مليون يورو.

وعلق المدرب الألماني يورغن كلوب قائلًا: “لا يوجد عرض رسمي لضمه، وفي حالة وصول العرض؛ سيتم رفضه، صلاح هو لاعب ليفربول وملتزم مع النادي بنسبة 100%.. وجهة نظرنا واضحة نحن لا ننوي بيعه”.

محمد صلاح اتحادي

وعلى الرغم من تمسك ليفربول وكلوب باستمرار محمد صلاح، إلا أن كافة الأنباء تُشير إلى احتمالية حسم نادي الاتحاد للصفقة خلال الساعات المقبلة، خاصة أن الإدارة حصلت على موافقة اللاعب المصري.

وقال هتان النجار لبرنامج “برا 18”: “آخر معلوماتي أن محمد صلاح سوف يصبح لاعبًا اتحاديًا، وسوف يخضع النجم المصري للفحص الطبي خلال 48 ساعة، وبعدها ينتقل إلى صفوف العميد بشكل رسمي”.

وفي السياق ذاته، أكدت “الشرق الأوسط”، وفقًا لمصادرها، أن رئيس شركة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي عاد إلى السعودية دون حسم الصفقة، ولكن يُمكن ضم صلاح في حالة واحدة، وهي تقديم عرض لا يُرفض لمسؤولي ليفربول لإقناعهم ببيعه، وشددت على أن اللاعب يرغب في الرحيل لدوري روشن.

حالة وحيدة لحسم الصفقة

ومن جانبه، أكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو في مقطع فيديو عبر قناته على موقع “يوتيوب”: “ليفربول ليس لديه النية للتفاوض بشأن رحيل محمد صلاح، كما قال يورغن كلوب في المؤتمر الصحافي”.

وواصل فابريزيو رومانو، حديثه قائلًا: “الاتحاد قام برفع عرضه لأكثر من الضعف، وذلك من أجل إغراء نجم الريدز، رغم رد ليفربول بأنه ليس للبيع”.

وتابع: “الحالة الوحيدة لفتح هذه القصة مجددًا هي أن يطلب محمد صلاح الرحيل عن ليفربول، ويجبرهم على بيعه، وهو ما يبدو أنه لم يحدث حتى الآن، وسوف نشاهد إذا سيفعل صلاح مع هذا العرض المغري”.