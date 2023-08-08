48 وظيفة شاغرة عبر برنامج العمل عن بعد

أعلن برنامج العمل عن بعد عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 48 وظيفة (رجال / نساء) بعدة مجالات وظيفية (عن بُعد)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

هام – قبل البدء بالتقديم يفضّل الاطلاع على خطوات التسجيل (PDF):

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الوظائف:

– كاتب موارد بشرية.

– أخصائي تسويق.

– مساعد خدمة اجتماعية.

– مندوب مبيعات.

– مدير خدمة العملاء.

– مندوب مشتريات.

– أخصائي إداري.

– مبرمج تطبيقات.

– مدخل بيانات.

– سكرتير تنفيذي.

– أخصائي عقود تقنية.

– مصمم إعلان.

– محصل.

– وسيط تأمين.

– كاتب تأمين.

– مساعد إداري.

– مدير تسويق.

– أخصائي علاقات عامة.

– أخصائي مراقبة موارد بشرية.

– مأمور سنترال.

– أخصائي خدمة عملاء.

– مراقب كاميرات أمنية.

– مطور ألعاب رقمية.

– مدخل بيانات.

– كاتب إداري عام.

– أخصائي إدارة مشاريع.

– مندوب مشتريات.

– وغيرها من الوظائف.

تفاصيل أكثر حول العمل (عن بُعد):

هل يسجل العاملين عن بعد في نظام التأمينات الاجتماعية؟

– التسجيل في التأمينات شرط مسبق لأي عامل عن بعد، لذلك يجب أن يكون العامل عن بعد مسجلا في التأمينات كعامل عن بعد بدوام كامل / جزئي قبل أن يتم تسجيله في بوابة العمل عن بعد.

من ضمن شروط الالتحاق بالعمل عن بعد؟

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- يشترط المعرفة أو الإلمام باستخدام الأجهزة التقنية.

نبذة عن البرنامج:

– برنامج العمل عن بعد هو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا