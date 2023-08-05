5 اشتراطات لدخول الحيوانات الأليفة إلى السعودية

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أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن اشتراطات دخول الحيوانات الأليفة إلى السعودية.
وقالت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عبر حسابه بمنصة “إكس” إن شروط دخول الحيوانات الأليفة إلى السعودية تتمثل في وجود جواز سفر للحيوانات، شريحة إلكترونية للحيوانات، مع شهادة صحية من بلد القدوم.
وأضافت أنه يلزم استكمال التطعيمات للحيوانات، ووجود إذن استيراد من موقع “نما”.
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أعلنت في وقت سابق، أن اللغة العربية شرط أساسي على بطاقة تعبئة الغذاء المستورد للحيوانات الأليفة.
وأوضحت الهيئة أنه يجب ذكر ظروف التخزين ودرجة الحرارة المطلوبة لحفظ الغذاء، مع توضيح الحيوان المستهدف وطريقة الاستخدام، بالإضافة إلى تاريخ الانتهاء ومكان وضع التاريخ.
ويجب أيضًا توضيح الشركة المستوردة وعنوانها مع بيانات الاتصال، ورقم التشغيل.