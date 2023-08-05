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5 توجيهات مهمة من وزارة الحج للمعتمرين

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٥ صباحاً
5 توجيهات مهمة من وزارة الحج للمعتمرين
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الحج والعمرة، على أهمية مراعاة خمسة ضوابط للحفاظ على الأمتعة في المسجد النبوي بالنسبة للمعتمرين.

توجيهات من وزارة الحج

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها في منصة إكس “تويتر سابقا”، أنه يُمنع إدخال الأمتعة الصغيرة إلى مصليات المسجد النبوي، على أن يتم حفظها في الأمانات الخارجية.

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وتابعت وزارة الحج والعمرة، أن “الأمتعة كبيرة الحجم لا يمكن إدخالها إلى المسجد النبوي وساحاته”.

الأمتعة كبيرة الحجم

وأضافت أنه “لا يمكن وضع الأمتعة كبيرة الحجم في صناديق الأمانات، علمًا بأن تلك الصناديق متوفرة في الساحات الخارجية”.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الحج والعمرة، علي ضرورة مراعاة ضوابط التعامل مع الآخرين عند أداء العمرة.

 

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